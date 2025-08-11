В Башкирии корова провалилась в заброшенный погреб
21:50, 11 авг 2025
В Башкортостане сотрудники регионального Госкомитета по ЧС провели спасательную операцию по извлечению коровы из заброшенного подвала. Животное провалилось в яму глубиной полтора метра.
Спасательная бригада прибыла на вызов и с помощью альпинистского оборудования осторожно подняла корову наверх.
Животное осталось невредимым, сообщили в пресс-службе ведомства.
Автор: Семен Подгорный
Фото: госкомитет РБ по ЧС