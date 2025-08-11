В Башкирии корова провалилась в заброшенный погреб

21:50, 11 авг 2025

В Башкортостане сотрудники регионального Госкомитета по ЧС провели спасательную операцию по извлечению коровы из заброшенного подвала. Животное провалилось в яму глубиной полтора метра.

Спасательная бригада прибыла на вызов и с помощью альпинистского оборудования осторожно подняла корову наверх.

Животное осталось невредимым, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Уфе женщина упала в колодец и сломала ноги

Автор: Семен Подгорный

Фото: госкомитет РБ по ЧС