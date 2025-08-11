В Башкирии целая семья попала в больницу после ДТП, трое в реанимации
21:57, 11 авг 2025
В Краснокамском районе Башкортостана 9 августа произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого госпитализированы четыре члена одной семьи. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в телеграм-канале.
Пострадавших доставили в больницу Нефтекамска. Два взрослых и 9-летний ребенок помещены в отделение реанимации, 17-летний подросток находится в нейрохирургии в состоянии средней тяжести.
Для каждого пациента организованы телемедицинские консультации с врачами республиканских учреждений и федеральных центров.
Автор: Семен Подгорный
