В Башкирии целая семья попала в больницу после ДТП, трое в реанимации

21:57, 11 авг 2025

В Краснокамском районе Башкортостана 9 августа произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого госпитализированы четыре члена одной семьи. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в телеграм-канале.

Пострадавших доставили в больницу Нефтекамска. Два взрослых и 9-летний ребенок помещены в отделение реанимации, 17-летний подросток находится в нейрохирургии в состоянии средней тяжести.

Для каждого пациента организованы телемедицинские консультации с врачами республиканских учреждений и федеральных центров.

