В Башкирии мужчина из-за ревности избил бывшую жену на её работе
22:19, 11 авг 2025
В городе Туймазы мужчина ворвался в офис к своей бывшей жене и жестоко избил её. Пострадавшую доставили в больницу с серьёзными травмами.
По предварительной информации, причиной нападения стала ревность. Мужчина узнал, что у женщины появился новый партнёр, и решил отомстить.
Сейчас пострадавшая ищет свидетелей нападения, так как опасается за свою безопасность и жизнь близких. Её обращение распространяется в социальных сетях.
В пресс-службе МВД по Башкортостану подтвердили Башинформу, что получили уведомление из больницы и начали проверку. Полиция устанавливает детали произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы оценить тяжесть травм.
