В Башкирии мужчина из-за ревности избил бывшую жену на её работе

22:19, 11 авг 2025

В городе Туймазы мужчина ворвался в офис к своей бывшей жене и жестоко избил её. Пострадавшую доставили в больницу с серьёзными травмами.

По предварительной информации, причиной нападения стала ревность. Мужчина узнал, что у женщины появился новый партнёр, и решил отомстить.

Сейчас пострадавшая ищет свидетелей нападения, так как опасается за свою безопасность и жизнь близких. Её обращение распространяется в социальных сетях.

В пресс-службе МВД по Башкортостану подтвердили Башинформу, что получили уведомление из больницы и начали проверку. Полиция устанавливает детали произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы оценить тяжесть травм.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео