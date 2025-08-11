Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии мужчина из-за ревности избил бывшую жену на её работе

22:19, 11 авг 2025

В городе Туймазы мужчина ворвался в офис к своей бывшей жене и жестоко избил её. Пострадавшую доставили в больницу с серьёзными травмами.

По предварительной информации, причиной нападения стала ревность. Мужчина узнал, что у женщины появился новый партнёр, и решил отомстить.

Сейчас пострадавшая ищет свидетелей нападения, так как опасается за свою безопасность и жизнь близких. Её обращение распространяется в социальных сетях.

В пресс-службе МВД по Башкортостану подтвердили Башинформу, что получили уведомление из больницы и начали проверку. Полиция устанавливает детали произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы оценить тяжесть травм.

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Туймазы происшествие в туймазах
