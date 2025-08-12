В Башкирии в аварии погибла 19-летняя девушка. За рулём был водитель, лишённый прав

23:29, 12 авг 2025

Утром 12 августа на трассе в Бурзянском районе произошло смертельное ДТП: в перевернувшемся автомобиле погибла 19-летняя пассажирка. Ещё два человека — 24-летний водитель и 20-летняя девушка — сейчас в больнице.

Авария случилась на 24-м километре дороги Кага-Старосубхангулово. По предварительным данным, водитель Renault Sandero не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет и опрокинулась. Девушка-пассажир скончалась на месте.

Как выяснили инспекторы ГИБДД, у молодого человека не было водительских прав — его лишили их ранее. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео