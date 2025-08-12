В Башкирии остановили автобус с пьяным водителем
23:33, 12 авг 2025
Сотрудники ГИБДД сняли с рейса нетрезвого водителя, который вёз шесть человек из Салавата в Уфу. Благодаря действиям инспекторов никто не пострадал, сообщили в региональной ГАИ.
Автобус «ГАЗель Next» остановили для проверки документов на 112-м километре трассы Уфа-Оренбург. Инспекторы почувствовали от 31-летнего водителя запах алкоголя. Пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался.
Теперь водителю грозит крупный штраф и лишение прав. Автобус эвакуировали на спецстоянку, а пассажирам пришлось прервать поездку и искать другой способ добраться до города.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии задержали мотоциклиста с фальшивыми правами
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии поймали водителя с купленными в интернете правами
Человек и закон в Башкирии
В Уфе за выходные задержали 21 нетрезвого водителя и зафиксировали 67 ДТП
Происшествия в Башкирии
60-летний водитель школьного автобуса в Башкирии вёз детей в школу пьяным - ВИДЕО