В Башкирии остановили автобус с пьяным водителем

23:33, 12 авг 2025

Сотрудники ГИБДД сняли с рейса нетрезвого водителя, который вёз шесть человек из Салавата в Уфу. Благодаря действиям инспекторов никто не пострадал, сообщили в региональной ГАИ.

Автобус «ГАЗель Next» остановили для проверки документов на 112-м километре трассы Уфа-Оренбург. Инспекторы почувствовали от 31-летнего водителя запах алкоголя. Пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался.

Теперь водителю грозит крупный штраф и лишение прав. Автобус эвакуировали на спецстоянку, а пассажирам пришлось прервать поездку и искать другой способ добраться до города.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ