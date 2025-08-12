Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии остановили автобус с пьяным водителем

В Башкирии остановили автобус с пьяным водителем

23:33, 12 авг 2025

Сотрудники ГИБДД сняли с рейса нетрезвого водителя, который вёз шесть человек из Салавата в Уфу. Благодаря действиям инспекторов никто не пострадал, сообщили в региональной ГАИ.

Автобус «ГАЗель Next» остановили для проверки документов на 112-м километре трассы Уфа-Оренбург. Инспекторы почувствовали от 31-летнего водителя запах алкоголя. Пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался.

Теперь водителю грозит крупный штраф и лишение прав. Автобус эвакуировали на спецстоянку, а пассажирам пришлось прервать поездку и искать другой способ добраться до города.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии в аварии погибла 19-летняя девушка. За рулём был водитель, лишённый прав

Читайте также:

В Башкирии в аварии погибла 19-летняя девушка. За рулём был водитель, лишённый прав
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Стерлитамакский район происшествия в стерлитамакском районе
Читайте также

В Башкирии задержали мотоциклиста с фальшивыми правами
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии задержали мотоциклиста с фальшивыми правами
В Башкирии поймали водителя с купленными в интернете правами
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии поймали водителя с купленными в интернете правами
В Уфе за выходные задержали 21 нетрезвого водителя и зафиксировали 67 ДТП
Человек и закон в Башкирии
В Уфе за выходные задержали 21 нетрезвого водителя и зафиксировали 67 ДТП
60-летний водитель школьного автобуса в Башкирии вёз детей в школу пьяным - ВИДЕО
Происшествия в Башкирии
60-летний водитель школьного автобуса в Башкирии вёз детей в школу пьяным - ВИДЕО


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен