В Стерлитамакском районе Башкирии утонул 15-летний подросток

23:42, 12 авг 2025

Утром 12 августа в реке Уршак возле деревни Боголюбовка спасатели обнаружили тело 15-летнего школьника, сообщили в региональном МЧС.

По данным ведомства, вечером 11 августа, около 21:00, мальчик пошёл к реке, чтобы забрать уток, и не вернулся. Он оставил телефон дома. Когда к ночи подросток не появился, его мать обратилась за помощью.

Спасатели немедленно начали поисковую операцию. Тело нашли на следующее утро. В настоящий момент следователи устанавливают точные обстоятельства гибели.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ