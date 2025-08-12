Все новости Уфы и Башкортостана
В Стерлитамакском районе Башкирии утонул 15-летний подросток

В Стерлитамакском районе Башкирии утонул 15-летний подросток

23:42, 12 авг 2025

Утром 12 августа в реке Уршак возле деревни Боголюбовка спасатели обнаружили тело 15-летнего школьника, сообщили в региональном МЧС.

По данным ведомства, вечером 11 августа, около 21:00, мальчик пошёл к реке, чтобы забрать уток, и не вернулся. Он оставил телефон дома. Когда к ночи подросток не появился, его мать обратилась за помощью.

Спасатели немедленно начали поисковую операцию. Тело нашли на следующее утро. В настоящий момент следователи устанавливают точные обстоятельства гибели.

