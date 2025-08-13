В Уфе трое отравились сувенирной чачей из Сочи. Один человек погиб

21:09, 13 авг 2025

В уфимской больнице №21 лечат уже третьего пациента, отравившегося поддельной чачей с метанолом. Все пострадавшие пили «сувенирный» алкоголь, привезённый с черноморского курорта. Ранее от такого же напитка в Башкирии скончалась молодая женщина.

Состояние одного из пострадавших, 30-летнего уфимца, стабилизировалось — его перевели из реанимации в обычную палату. Опасный напиток ему подарила знакомая, вернувшаяся из отпуска. Другой пострадавший, 60-летний мужчина, получивший чачу от случайной попутчицы, сейчас находится в реанимации в критическом состоянии.

Отрава действует не сразу. По словам выжившего мужчины, симптомы отравления проявились лишь через 8–9 часов после употребления напитка.

Чтобы защитить граждан от подобных трагедий, с 1 сентября 2025 года в России ужесточили законодательство. Теперь торговать метанолом и жидкостями с ним могут только компании из специального госреестра, а розничные продажи полностью запрещены. За нарушение — многомиллионные штрафы и приостановка деятельности. С марта 2026 года вся упаковка с метанолом будет иметь специальные предупреждающие знаки.

Будьте осторожны: не покупайте и не принимайте в подарок алкоголь из неофициальных источников. Это может стоить жизни.

Автор: Семен Подгорный