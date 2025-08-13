Все новости Уфы и Башкортостана
На трассе в Башкирии загорелась «Газель» с пассажирами

21:44, 13 авг 2025

В Аургазинском районе на 78-м километре трассы Р-240 загорелся микроавтобус «Газель Next». Водитель и пять пассажиров, которые находились в салоне, успели вовремя покинуть автомобиль. Никто не пострадал, сообщили в республиканском МЧС.

Прибывшие на место пожарные потушили огонь. Пассажиров отправили до места назначения на другом автобусе.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют точную причину возгорания.

Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Аургазинский район происшествия в Аургазинском районе
