В Башкирии произошел пожар в хозяйстве многодетной семьи

21:49, 13 авг 2025

В Бирске загорелось хозяйство многодетной семьи. Огонь повредил крышу, гараж и баню, сообщили в республиканском МЧС.

Спасатели и добровольцы из Силантьевского сельсовета быстро потушили пожар. Родители и трое детей не пострадали.

Следователи МЧС считают, что причиной возгорания стало нарушение правил пользования печью.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
