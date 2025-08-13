В Башкирии произошел пожар в хозяйстве многодетной семьи
21:49, 13 авг 2025
В Бирске загорелось хозяйство многодетной семьи. Огонь повредил крышу, гараж и баню, сообщили в республиканском МЧС.
Спасатели и добровольцы из Силантьевского сельсовета быстро потушили пожар. Родители и трое детей не пострадали.
Следователи МЧС считают, что причиной возгорания стало нарушение правил пользования печью.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
