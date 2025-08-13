Житель Башкирии выжил после падения со скалы в Бурзянском районе

22:01, 13 авг 2025

42-летний мужчина упал со скалы высотой около 30 метров в реку Белую. Он смог доплыть до пещеры Шульган-Таш и дождаться спасателей, сообщили в региональном Госкомитете по ЧС.

Пострадавший получил ушибы и был доставлен в Белорецкую ЦРБ для обследования.

Автор: Семен Подгорный