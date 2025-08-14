Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Двенадцатилетняя школьница утонула в Белой, тайно сбежав на пляж к друзьям

Двенадцатилетняя школьница утонула в Белой, тайно сбежав на пляж к друзьям

21:20, 14 авг 2025

В Уфе 6 августа произошла трагедия — в реке Белой погибла двенадцатилетняя школьница. Инцидент случился в Кировском районе города в районе Мелькомбината. О случившемся сообщает издание «КП-Уфа».

Карина (имя изменено) находилась на каникулах у отца в Уфе, поскольку родители были разведены, а постоянно жила с матерью в поселке Иглино. В роковой день девочка втайне от взрослых отправилась с товарищами купаться на берег Белой.

Инцидент случился вечером. Школьница, которая умела держаться на воде, заплыла слишком далеко от берега и попала в зону сильного течения. Находившаяся рядом подруга попыталась оказать помощь.

«Она поплыла по течению и там начала бултыхаться. Я протянула ей ногу, чтобы она ухватилась, но сделать этого не смогла», — рассказала подруга погибшей Рината.

После исчезновения ребенка под водой на место выехали спасатели Управления гражданской защиты Уфы. Сотрудники развернули поисково-водолазные мероприятия. Тело девочки обнаружили утром следующего дня — 7 августа. Погибшую подняли с трехметровой глубины в пятидесяти метрах от береговой линии.

В месте, где это случилось были установлены предупреждающие таблички с запретом. Следственные органы по Кировскому району начали проверку обстоятельств гибели несовершеннолетней.

Друзья характеризовали Карину как жизнерадостную и отзывчивую девочку, готовую прийти на помощь товарищам. Однако незадолго до трагедии школьница рассказывала окружающим о тревожных сновидениях.

«Ей снился мертвый кот и какая-то тетя, которая обнимала Карину», — поделилась подруга погибшей.

В социальных сетях развернулась дискуссия вокруг произошедшего. Часть пользователей возлагает ответственность на родителей, критикуя недостаточный контроль за ребенком. Другие считают случившееся несчастным стечением обстоятельств.

«Куда смотрели родители? Почему оставили ребенка одного?» — негодует в комментариях Анна С.
«В 12 лет дети уже одни гуляют. Другое дело, почему ребенку не объяснили всю опасность на воде», — возражает Ирина Н.

Статистика водных происшествий в республике остается печальной. С начала 2025 года в Башкирии на воде погибли 85 человек, семеро из которых — несовершеннолетние.

Специалисты подчеркивают: даже дети, владеющие навыками плавания, остаются уязвимыми перед внезапными судорогами, водоворотами или паническими состояниями. Отдых в неблагоустроенных местах всегда сопряжен с повышенными рисками.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Стерлитамакском районе Башкирии утонул 15-летний подросток

Читайте также:

В Стерлитамакском районе Башкирии утонул 15-летний подросток
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС России по РБ/соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа смерть на воде
Читайте также

В Уфе в реке Белой утонула 12-летняя девочка
Происшествия в Башкирии
В Уфе в реке Белой утонула 12-летняя девочка
В Уфе сапобордистку унесло течением под мост
Происшествия в Башкирии
В Уфе сапобордистку унесло течением под мост
Выяснились подробности гибели 10-летней девочки под Уфой
Происшествия в Башкирии
Выяснились подробности гибели 10-летней девочки под Уфой
В Уфе в реке Белой нашли тело пропавшей женщины
Происшествия в Башкирии
В Уфе в реке Белой нашли тело пропавшей женщины


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен