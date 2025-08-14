Двенадцатилетняя школьница утонула в Белой, тайно сбежав на пляж к друзьям

21:20, 14 авг 2025

В Уфе 6 августа произошла трагедия — в реке Белой погибла двенадцатилетняя школьница. Инцидент случился в Кировском районе города в районе Мелькомбината. О случившемся сообщает издание «КП-Уфа».

Карина (имя изменено) находилась на каникулах у отца в Уфе, поскольку родители были разведены, а постоянно жила с матерью в поселке Иглино. В роковой день девочка втайне от взрослых отправилась с товарищами купаться на берег Белой.

Инцидент случился вечером. Школьница, которая умела держаться на воде, заплыла слишком далеко от берега и попала в зону сильного течения. Находившаяся рядом подруга попыталась оказать помощь.

«Она поплыла по течению и там начала бултыхаться. Я протянула ей ногу, чтобы она ухватилась, но сделать этого не смогла», — рассказала подруга погибшей Рината.

После исчезновения ребенка под водой на место выехали спасатели Управления гражданской защиты Уфы. Сотрудники развернули поисково-водолазные мероприятия. Тело девочки обнаружили утром следующего дня — 7 августа. Погибшую подняли с трехметровой глубины в пятидесяти метрах от береговой линии.

В месте, где это случилось были установлены предупреждающие таблички с запретом. Следственные органы по Кировскому району начали проверку обстоятельств гибели несовершеннолетней.

Друзья характеризовали Карину как жизнерадостную и отзывчивую девочку, готовую прийти на помощь товарищам. Однако незадолго до трагедии школьница рассказывала окружающим о тревожных сновидениях.

«Ей снился мертвый кот и какая-то тетя, которая обнимала Карину», — поделилась подруга погибшей.

В социальных сетях развернулась дискуссия вокруг произошедшего. Часть пользователей возлагает ответственность на родителей, критикуя недостаточный контроль за ребенком. Другие считают случившееся несчастным стечением обстоятельств.

«Куда смотрели родители? Почему оставили ребенка одного?» — негодует в комментариях Анна С.

«В 12 лет дети уже одни гуляют. Другое дело, почему ребенку не объяснили всю опасность на воде», — возражает Ирина Н.

Статистика водных происшествий в республике остается печальной. С начала 2025 года в Башкирии на воде погибли 85 человек, семеро из которых — несовершеннолетние.

Специалисты подчеркивают: даже дети, владеющие навыками плавания, остаются уязвимыми перед внезапными судорогами, водоворотами или паническими состояниями. Отдых в неблагоустроенных местах всегда сопряжен с повышенными рисками.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС России по РБ/соцсети