Двенадцатилетняя школьница утонула в Белой, тайно сбежав на пляж к друзьям
21:20, 14 авг 2025
В Уфе 6 августа произошла трагедия — в реке Белой погибла двенадцатилетняя школьница. Инцидент случился в Кировском районе города в районе Мелькомбината. О случившемся сообщает издание «КП-Уфа».
Карина (имя изменено) находилась на каникулах у отца в Уфе, поскольку родители были разведены, а постоянно жила с матерью в поселке Иглино. В роковой день девочка втайне от взрослых отправилась с товарищами купаться на берег Белой.
Инцидент случился вечером. Школьница, которая умела держаться на воде, заплыла слишком далеко от берега и попала в зону сильного течения. Находившаяся рядом подруга попыталась оказать помощь.
После исчезновения ребенка под водой на место выехали спасатели Управления гражданской защиты Уфы. Сотрудники развернули поисково-водолазные мероприятия. Тело девочки обнаружили утром следующего дня — 7 августа. Погибшую подняли с трехметровой глубины в пятидесяти метрах от береговой линии.
В месте, где это случилось были установлены предупреждающие таблички с запретом. Следственные органы по Кировскому району начали проверку обстоятельств гибели несовершеннолетней.
Друзья характеризовали Карину как жизнерадостную и отзывчивую девочку, готовую прийти на помощь товарищам. Однако незадолго до трагедии школьница рассказывала окружающим о тревожных сновидениях.
В социальных сетях развернулась дискуссия вокруг произошедшего. Часть пользователей возлагает ответственность на родителей, критикуя недостаточный контроль за ребенком. Другие считают случившееся несчастным стечением обстоятельств.
Статистика водных происшествий в республике остается печальной. С начала 2025 года в Башкирии на воде погибли 85 человек, семеро из которых — несовершеннолетние.
Специалисты подчеркивают: даже дети, владеющие навыками плавания, остаются уязвимыми перед внезапными судорогами, водоворотами или паническими состояниями. Отдых в неблагоустроенных местах всегда сопряжен с повышенными рисками.
