Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Пострадавшие при взрыве на БСК в Башкирии идут на поправку

Пострадавшие при взрыве на БСК в Башкирии идут на поправку

21:27, 14 авг 2025

Состояние 39 сотрудников, пострадавших при взрыве на заводе БСК 9 августа, постепенно улучшается. Об этом сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров после посещения больницы в Уфе. «Башкирская содовая компания» полностью покроет расходы на лечение и реабилитацию всех пострадавших.

Правительство республики контролирует качество медицинской помощи, а родственникам пострадавших продолжают оказывать психологическую поддержку.

Взрыв на территории предприятия «Каустик» произошел из-за разгерметизации производственного трубопровода. В результате аварии погиб 30-летний мастер по ремонту автоматики. Травмы получили сотрудники трех предприятий, большинство — из подрядной организации «Глобал-Строй».

Сейчас следователи выясняют точные причины произошедшего. Расследование находится на личном контроле главы Башкирии Радия Хабирова. Директору по охране труда БСК и сотруднику Ростехнадзора уже предъявлены обвинения в халатности.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Андрея Назарова
Читайте также

Взрыв на заводе в Стерлитамаке: 16 из 31 пострадавшего находятся в реанимации
Происшествия в Башкирии
Взрыв на заводе в Стерлитамаке: 16 из 31 пострадавшего находятся в реанимации
Стало известно состояние пострадавших в результате пожара на УМПО в Уфе
Происшествия в Башкирии
Стало известно состояние пострадавших в результате пожара на УМПО в Уфе
Один из пострадавших при взрыве на СНХЗ в Башкирии умер в больнице
Происшествия в Башкирии
Один из пострадавших при взрыве на СНХЗ в Башкирии умер в больнице
Двое пострадавших при взрыве газа в Стерлитамаке находятся в крайне тяжелом состоянии
Происшествия в Башкирии
Двое пострадавших при взрыве газа в Стерлитамаке находятся в крайне тяжелом состоянии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен