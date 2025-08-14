Пострадавшие при взрыве на БСК в Башкирии идут на поправку

21:27, 14 авг 2025

Состояние 39 сотрудников, пострадавших при взрыве на заводе БСК 9 августа, постепенно улучшается. Об этом сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров после посещения больницы в Уфе. «Башкирская содовая компания» полностью покроет расходы на лечение и реабилитацию всех пострадавших.

Правительство республики контролирует качество медицинской помощи, а родственникам пострадавших продолжают оказывать психологическую поддержку.

Взрыв на территории предприятия «Каустик» произошел из-за разгерметизации производственного трубопровода. В результате аварии погиб 30-летний мастер по ремонту автоматики. Травмы получили сотрудники трех предприятий, большинство — из подрядной организации «Глобал-Строй».

Сейчас следователи выясняют точные причины произошедшего. Расследование находится на личном контроле главы Башкирии Радия Хабирова. Директору по охране труда БСК и сотруднику Ростехнадзора уже предъявлены обвинения в халатности.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Андрея Назарова