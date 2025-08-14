В Уфе четыре человека попали в больницу после аварии на улице Перспективной
21:39, 14 авг 2025
Вечером 13 августа на улице Перспективной в Уфе произошла серьезная авария: столкнулись три автомобиля. Четыре человека получили тяжелые травмы и были госпитализированы, сообщает столичная ГАИ.
Около шести вечера 32-летний водитель за рулем Kia Rio выехал на встречную полосу и врезался в Mercedes-Benz. От сильного удара Mercedes отбросило на ехавшую рядом Mazda.
Больше всего пострадали люди в Kia. Водителя и трех его пассажиров с серьезными травмами доставили в больницу. Водители двух других машин не пострадали.
Сейчас Госавтоинспекция выясняет детали происшествия и проводит проверку, чтобы установить точные причины аварии.
