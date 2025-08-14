Все новости Уфы и Башкортостана
Мошенник из Перми приехал в Башкирию за миллионами пенсионерки

Мошенник из Перми приехал в Башкирию за миллионами пенсионерки

21:54, 14 авг 2025

В Башкирии полиция задержала 30-летнего жителя Пермского края, который работал на телефонных мошенников. Он приехал в село Чесноковка и лично забрал у 71-летней местной жительницы более 1 млн рублей? Сообщили в республиканском МВД.

Женщина стала жертвой стандартной схемы: ей позвонили, напугали выдуманными обвинениями и убедили, что для «защиты» сбережений их нужно срочно передать доверенным лицам. Всего пенсионерка отдала аферистам свыше 5 млн рублей, передав их двум разным курьерам.

Чтобы приехать в Башкирию за деньгами, задержанный нанял водителя, заплатив ему 30 тысяч рублей. Полученные от пенсионерки средства он сразу перевёл организаторам мошеннической схемы. Во время обыска у него дома обнаружили 14 банковских карт и телефон.

Полиция продолжает поиски второго курьера.

