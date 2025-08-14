Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе собаку заперли умирать на балконе недостроя

22:05, 14 авг 2025

В строящемся доме на Большой Московской улице в Уфе обнаружили скелет собаки. Животное не просто погибло — его, скорее всего, намеренно заперли на 14-м этаже и оставили без шанса на спасение.

О находке сообщил директор центра реабилитации «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников. Он приехал в недострой по вызову, чтобы помочь другой собаке, бегавшей по крыше. При осмотре здания Дмитрий наткнулся на скелет на одном из балконов.

По его словам, животное не могло оказаться там случайно. Все проходы были заблокированы. Кто-то занес собаку на балкон и замуровал.

Автор: Семен Подгорный
Фото: центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф», телеграм
