В Башкирии расследуют массовую гибель рыбы в реках Таналык и Бузавлык

22:30, 14 авг 2025

12 августа в реках Таналык и Бузавлык Баймакского района жители обнаружили массовую гибель рыбы и сообщили об этом в Минэкологии республики. Сейчас ведомство ищет источник загрязнения.

Специалисты уже взяли пробы воды, чтобы выяснить, какие вещества попали в реки. По предварительной версии, причина — не природное явление, а промышленный сброс. Масштаб случившегося указывает на то, что виновником может быть крупное предприятие, находящееся под федеральным экологическим надзором.

К 13 августа рыба перестала гибнуть, но расследование продолжается. Как только появятся результаты анализов воды, министерство сможет назвать точную причину и виновных в загрязнении.

В Абзелиловском районе Башкирии обнаружили массовую гибель рыбы на реке Большой Кизил

Автор: Семен Подгорный
Фото: Минэкологии РБ
Баймакский район
