Пенсионерка погибла при опрокидывании внедорожника в Башкирии
09:14, 15 авг 2025
В Бураевском районе республики в результате аварии скончалась 60-летняя женщина. Происшествие случилось вечером на трассе Уфа-Янаул на 140-м километре, сообщили в ГИБДД региона.
74-летний мужчина за рулем "Санг Йонг" ехал со стороны Уфы в направлении Янаула, но потерял управление. Автомобиль слетел с дороги в придорожную канаву и перевернулся. Пассажирка получила смертельные травмы и умерла в больнице.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
