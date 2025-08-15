Пенсионерка погибла при опрокидывании внедорожника в Башкирии

09:14, 15 авг 2025

В Бураевском районе республики в результате аварии скончалась 60-летняя женщина. Происшествие случилось вечером на трассе Уфа-Янаул на 140-м километре, сообщили в ГИБДД региона.

74-летний мужчина за рулем "Санг Йонг" ехал со стороны Уфы в направлении Янаула, но потерял управление. Автомобиль слетел с дороги в придорожную канаву и перевернулся. Пассажирка получила смертельные травмы и умерла в больнице.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ