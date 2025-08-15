Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Пенсионерка погибла при опрокидывании внедорожника в Башкирии

Пенсионерка погибла при опрокидывании внедорожника в Башкирии

09:14, 15 авг 2025

В Бураевском районе республики в результате аварии скончалась 60-летняя женщина. Происшествие случилось вечером на трассе Уфа-Янаул на 140-м километре, сообщили в ГИБДД региона.

74-летний мужчина за рулем "Санг Йонг" ехал со стороны Уфы в направлении Янаула, но потерял управление. Автомобиль слетел с дороги в придорожную канаву и перевернулся. Пассажирка получила смертельные травмы и умерла в больнице.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе четыре человека попали в больницу после аварии на улице Перспективной

Читайте также:

В Уфе четыре человека попали в больницу после аварии на улице Перспективной
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Бураевский район происшествия в бураевском районе дтп в Бураевском районе
Читайте также

В Башкирии в аварии погибла 19-летняя девушка. За рулём был водитель, лишённый прав
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в аварии погибла 19-летняя девушка. За рулём был водитель, лишённый прав
В Башкирии в лобовом столкновении с трактором погибла пассажирка ВАЗа
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в лобовом столкновении с трактором погибла пассажирка ВАЗа
Водитель ВАЗ-2114 погиб при обгоне на трассе в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Водитель ВАЗ-2114 погиб при обгоне на трассе в Башкирии
В Аургазинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП: погибла пассажирка Volkswagen Polo
Происшествия в Башкирии
В Аургазинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП: погибла пассажирка Volkswagen Polo


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен