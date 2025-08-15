В Уфе задержали студентку с крупной партией наркотиков

23:26, 15 авг 2025

В лесопарке Уфы полиция задержала 22-летнюю студентку, у которой нашли 30 граммов эфедрона. Наркотик был расфасован в 25 пакетиков, готовых к сбыту. Против девушки возбудили уголовное дело, сообщили в региональном МВД.

Патрульные обратили внимание на студентку, потому что она быстро шла и постоянно оглядывалась. При проверке документов и личном досмотре у неё обнаружили свертки с запрещенным веществом.

Девушку обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД РБ