В Башкирии при пожаре в частном доме погиб 68-летний мужчина

23:42, 15 авг 2025

Ночью в Баймаке на улице Каширина загорелся частный деревянный дом. В пожаре погиб его 68-летний владелец, сообщает МЧС по Башкирии.

Прибывшие на место пожарные обнаружили мужчину в задымлённом помещении уже без сознания. Его передали медикам, но реанимировать не удалось.

Сейчас дознаватель МЧС устанавливает точную причину возгорания.

