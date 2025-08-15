В Башкирии при пожаре в частном доме погиб 68-летний мужчина

23:42, 15 авг 2025

Ночью в Баймаке на улице Каширина загорелся частный деревянный дом. В пожаре погиб его 68-летний владелец, сообщает МЧС по Башкирии.

Прибывшие на место пожарные обнаружили мужчину в задымлённом помещении уже без сознания. Его передали медикам, но реанимировать не удалось.

Сейчас дознаватель МЧС устанавливает точную причину возгорания.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ