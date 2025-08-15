Загадочный хищник атаковал птичники в башкирском селе

23:51, 15 авг 2025

В ночь на 15 августа в селе Еремеево Чишминского района неизвестный зверь напал на несколько частных подворий. Хищник проник в курятники и убил десятки кур, оставив на телах характерные следы от клыков.

Нападение было стремительным и агрессивным. Один из сторожевых псов был так напуган, что сорвался с цепи и спрятался в сарае — хозяева нашли его там утром.

Жители пока не знают, кто виновник. Среди версий — лисица, норка, ласка или стая бродячих собак.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео