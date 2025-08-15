Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии водитель без прав устроил смертельное ДТП

23:56, 15 авг 2025

Накануне в пять утра в Чишминском районе погиб 20-летний водитель. Он сел за руль ВАЗ-2107, не имея прав, и спровоцировал аварию с тремя автомобилями, сообщили в региональной ГАИ.

ДТП произошло на 29-м километре трассы Чишмы – Киргиз-Мияки. По предварительной информации ГИБДД, водитель «семерки» выехал на встречную полосу. Сначала он по касательной задел «Ладу Калину», а затем лоб в лоб столкнулся с «Газелью».

Молодой человек, управлявший ВАЗом, погиб на месте. Водителей и пассажиров двух других машин доставили в больницу для обследования.

Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД и экстренные службы.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
