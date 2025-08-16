18-летний студент на мопеде сбил подростка в Башкирии
21:31, 16 авг 2025
Ночью в селе Ямбаево Янаульского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетней, сообщила региональная ГАИ
Восемнадцатилетний учащийся управлял мопедом марки Regulmoto, находясь в нетрезвом состоянии. Транспорт двигался без включенного освещения. Шестнадцатилетняя девочка шла по обочине дороги и была сбита.
Оба участника аварии получили травмы и доставлены в больницу. Выяснилось, что у молодого человека отсутствует водительское удостоверение.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
