В Башкирии водитель погиб при опрокидывании автомобиля
21:48, 16 авг 2025
В пятницу вечером в Архангельском районе Республики Башкортостан произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
Около 21:00 на третьем километре трассы Архангельское – Толкачево автомобиль Mitsubishi Colt съехал с проезжей части и перевернулся в придорожном кювете.
61-летний мужчина, управлявший транспортным средством, скончался на месте происшествия.
Причины схода машины с дороги устанавливаются. Сотрудники ГАИ проводят проверку обстоятельств трагедии.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
