В Башкирии водитель погиб при опрокидывании автомобиля

21:48, 16 авг 2025

В пятницу вечером в Архангельском районе Республики Башкортостан произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Около 21:00 на третьем километре трассы Архангельское – Толкачево автомобиль Mitsubishi Colt съехал с проезжей части и перевернулся в придорожном кювете.

61-летний мужчина, управлявший транспортным средством, скончался на месте происшествия.

Причины схода машины с дороги устанавливаются. Сотрудники ГАИ проводят проверку обстоятельств трагедии.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Архангельский район происшествия в архангельском районе дтп в архангельском районе
