В Башкирии школьник погиб в ДТП с питбайком

21:57, 17 авг 2025

Ночью в Белебеевском районе в ДТП погиб 14-летний школьник. Он ехал на питбайке по трассе Белебей – Ермекеево – Приютово и столкнулся с автомобилем «Лада Калина», сообщили в ГАИ РБ.

Авария произошла около часа ночи. По предварительным данным, 42-летний водитель «Лады» при повороте налево столкнулся со встречным питбайком. От полученных травм подросток скончался на месте до приезда скорой помощи.

Сейчас следователи и эксперты выясняют все обстоятельства трагедии.

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов обратился к родителям. Он напомнил, что подростки не имеют права управлять транспортом без водительского удостоверения, а питбайки не предназначены для дорог общего пользования. Ответственность за безопасность детей и подобные трагедии лежит на взрослых.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ