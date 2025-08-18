Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе пьяный водитель протаранил учебную машину. 17-летний курсант в больнице

В Уфе пьяный водитель протаранил учебную машину. 17-летний курсант в больнице

12:03, 18 авг 2025

Сегодня утром в Уфе на проспекте Дружбы Народов 69-летний мужчина за рулём «Датсуна» врезался в учебный автомобиль «Хендай». Пострадал 17-летний курсант автошколы, который находился за рулём корейской машины, — его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сообщили в столичной ГАИ.

По данным ведомства, учебная машина стояла на дороге, когда в неё сзади въехал «Датсун». Экспертиза показала, что виновник аварии был пьян: в выдыхаемом им воздухе обнаружили 0,487 мг/л алкоголя.

На 69-летнего водителя завели административное дело. Теперь ему грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
