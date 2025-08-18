Все новости Уфы и Башкортостана
В башкирском лагере «Патриот» 16 детей госпитализировали с норовирусом

В башкирском лагере «Патриот» 16 детей госпитализировали с норовирусом

14:29, 18 авг 2025

14:29, 18 авг 2025

В детском лагере «Патриот» в Стерлибашевском районе произошла вспышка острой кишечной инфекции. По данным Роспотребнадзора на 18 августа, предварительная причина — норовирус. Его обнаружили у одного из сотрудников столовой.

Всего за медицинской помощью обратились 25 воспитанников. После осмотра врачей девятерых детей отпустили домой. Шестнадцать остаются в больнице, их состояние стабильно, большинство идет на поправку.

Чтобы остановить распространение инфекции, лагерь временно закрыли. Прокуратура возбудила уголовное дело, а детский омбудсмен Башкирии взял ситуацию под контроль. Расследование продолжается.




