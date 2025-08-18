В Башкирии на трассе Сибай-Акъяр в ДТП погибла 80-летняя пассажирка

22:09, 18 авг 2025

В понедельник, 18 августа, в Баймакском районе в аварии погибла 80-летняя женщина. ДТП произошло около полудня на 15-м километре автодороги Сибай-Акъяр.

По предварительной информации ГИБДД, на трассе столкнулись попутные Nissan Note и Kia Seltos. От удара Kia опрокинулся.

Находившаяся в корейском автомобиле 80-летняя пассажирка скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют точные причины и обстоятельства аварии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ