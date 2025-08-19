Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии лишённый прав пьяный водитель насмерть сбил 12-летнюю девочку

09:15, 19 авг 2025

В селе Аксеново Альшеевского района водитель ВАЗ-2114 сбил 12-летнюю девочку на велосипеде. Ребёнок погиб на месте. Как сообщили в ГИБДД, мужчина был пьян и ранее уже лишён водительских прав за такое же нарушение.

ДТП произошло вечером. Девочка ехала на велосипеде по краю дороги, когда её сбила машина. Прибывшие на место инспекторы ДПС установили, что водитель, местный житель, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что мужчина не имел права садиться за руль. Ранее суд уже лишал его удостоверения за пьяное вождение.

Сейчас полиция проводит проверку по факту аварии. Ход расследования взяла на контроль районная прокуратура.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Альшеевский район происшествия в Альшеевском районе дтп в Альшеевском районе
