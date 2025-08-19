Мошенники выманили у жительниц Башкирии свыше 1,9 млн рублей по четырем схемам

21:49, 19 авг 2025

В республике зафиксированы массовые случаи телефонного мошенничества с крупным ущербом. Об этом сообщает МВД по Республике Башкортостан.

В Уфе 26-летняя девушка стала жертвой комбинированной аферы. Злоумышленники связались с ней через новый мессенджер, выдавая себя за почтовых работников с предложением получить заказное отправление. Позднее преступники изменили тактику — назвались представителями Центробанка и сообщили о компрометации аккаунта на портале Госуслуги. Под предлогом защиты средств женщина перечислила 300 тысяч рублей на якобы защищённый счёт.

Аналогичным способом пострадала 34-летняя жительница Стерлитамака, лишившаяся 450 тысяч рублей.

63-летнюю жительницу Октябрьского обманули через схему с «недополученными пенсионными выплатами». Злоумышленники принудили включить трансляцию экрана и назвать коды из SMS-уведомлений, похитив 760 тысяч рублей.

68-летняя жительница Сибая три дня получала звонки от аферистов. Сначала те представлялись энергетиками с предложением замены счётчика, затем заявили о подозрительных операциях по банковским картам. Используя SMS-коды, преступники украли 450 тысяч рублей.

Автор: Семен Подгорный