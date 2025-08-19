Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Мошенники выманили у жительниц Башкирии свыше 1,9 млн рублей по четырем схемам

Мошенники выманили у жительниц Башкирии свыше 1,9 млн рублей по четырем схемам

21:49, 19 авг 2025

В республике зафиксированы массовые случаи телефонного мошенничества с крупным ущербом. Об этом сообщает МВД по Республике Башкортостан.

В Уфе 26-летняя девушка стала жертвой комбинированной аферы. Злоумышленники связались с ней через новый мессенджер, выдавая себя за почтовых работников с предложением получить заказное отправление. Позднее преступники изменили тактику — назвались представителями Центробанка и сообщили о компрометации аккаунта на портале Госуслуги. Под предлогом защиты средств женщина перечислила 300 тысяч рублей на якобы защищённый счёт.

Аналогичным способом пострадала 34-летняя жительница Стерлитамака, лишившаяся 450 тысяч рублей.

63-летнюю жительницу Октябрьского обманули через схему с «недополученными пенсионными выплатами». Злоумышленники принудили включить трансляцию экрана и назвать коды из SMS-уведомлений, похитив 760 тысяч рублей.

68-летняя жительница Сибая три дня получала звонки от аферистов. Сначала те представлялись энергетиками с предложением замены счётчика, затем заявили о подозрительных операциях по банковским картам. Используя SMS-коды, преступники украли 450 тысяч рублей.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Как отличить настоящего газовика от мошенника: инструкция для жителей Башкирии

Читайте также:

Как отличить настоящего газовика от мошенника: инструкция для жителей Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Теги: мошенники
Читайте также

Воспитательница из Башкирии лишилась 2 млн рублей из-за звонков мошенников
Происшествия в Башкирии
Воспитательница из Башкирии лишилась 2 млн рублей из-за звонков мошенников
Мошенники обманули сотрудницу администрации в Башкирии на 990 тысяч рублей
Происшествия в Башкирии
Мошенники обманули сотрудницу администрации в Башкирии на 990 тысяч рублей
Жительница Караидельского района Башкирии отдала мошенникам 3 млн рублей
Происшествия в Башкирии
Жительница Караидельского района Башкирии отдала мошенникам 3 млн рублей
В Башкирии пожилая женщина лишилась всех сбережений из-за лжеброкеров
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пожилая женщина лишилась всех сбережений из-за лжеброкеров


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен