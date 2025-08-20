Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе женщину обвинили в убийстве мужа во время застолья

21:52, 20 авг 2025

Следственный комитет предъявил обвинение 46-летней жительнице Уфы в убийстве супруга. По версии следствия, 16 августа она ударила его ножом в спину. Суд заключил обвиняемую под стражу.

Конфликт произошёл вечером в частном доме. Мужчина выпивал с двумя друзьями, позже к ним присоединилась его жена. Во время застолья между супругами началась ссора.

По данным следствия, женщина взяла кухонный нож и ударила мужа в спину. От полученного ранения он скончался на месте.

После случившегося обвиняемая пыталась скрыться, но полиция оперативно её задержала. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: опрашивают свидетелей, осматривают место преступления и проводят необходимые судебные экспертизы.

