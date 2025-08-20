В Башкирии водитель «Лады» протаранил полицейскую машину

22:55, 20 авг 2025

14 августа под Стерлитамаком полицейские во время погони задержали 53-летнего водителя «Лады Ларгус». Мужчина пытался скрыться от патруля, который проводил в этом районе антинаркотический рейд, и врезался в служебный автомобиль, сообщили в региональном МВД.

Полицейские заметили в районе лесополосы «Ладу» и потребовали у водителя остановиться. Он проигнорировал требование и нажал на газ. Началась погоня, во время которой беглец совершил столкновение с патрульной машиной. Автомобиль полиции получил незначительные повреждения.

Водителя удалось задержать. Им оказался местный житель. За неподчинение законному требованию сотрудника полиции он уже привлечен к административной ответственности.

Сейчас следователи выясняют, связан ли задержанный с незаконным оборотом наркотиков. Проверка продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Башкортостану.

