16-летний студент колледжа разбился на мотоцикле в Башкирии
11:10, 21 авг 2025
Ночью 21 августа на трассе Уфа — Янаул в Благовещенском районе погиб 16-летний студент Уфимского многопрофильного колледжа. Он ехал на мотоцикле без водительского удостоверения.
По предварительной информации ГИБДД, 48-летний водитель грузовика Renault не заметил в темноте двигавшийся впереди мотоцикл Cobra Crossfire и врезался в него. От удара студент скончался на месте.
Поскольку погибший был несовершеннолетним и управлял транспортом без прав, прокуратура начала проверку. Ведомство даст оценку действиям родителей студента и работе органов профилактики.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
