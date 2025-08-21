16-летний студент колледжа разбился на мотоцикле в Башкирии

11:10, 21 авг 2025

Ночью 21 августа на трассе Уфа — Янаул в Благовещенском районе погиб 16-летний студент Уфимского многопрофильного колледжа. Он ехал на мотоцикле без водительского удостоверения.

По предварительной информации ГИБДД, 48-летний водитель грузовика Renault не заметил в темноте двигавшийся впереди мотоцикл Cobra Crossfire и врезался в него. От удара студент скончался на месте.

Поскольку погибший был несовершеннолетним и управлял транспортом без прав, прокуратура начала проверку. Ведомство даст оценку действиям родителей студента и работе органов профилактики.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ