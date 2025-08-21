Все новости Уфы и Башкортостана
В Кармаскалинском районе Башкирии погиб 15-летний водитель мопеда

В Кармаскалинском районе Башкирии погиб 15-летний водитель мопеда

22:01, 21 авг 2025

Вечером в деревне Ильтуганово Кармаскалинского района в ДТП погиб 15-летний подросток. Он ехал на мопеде «Комета» и попал под встречный КамАЗ. Об этом сообщил глава ГИБДД по Башкортостану Владимир Севастьянов.

Авария произошла на перекрестке улиц Почтовой и Шоссейной. По предварительной информации, подросток не справился с управлением мопедом, упал на дорогу и оказался под колесами грузовика. За рулем КамАЗа находился 64-летний местный житель.

Мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте еще до приезда скорой помощи.

Сейчас полиция и эксперты-криминалисты устанавливают точные причины и обстоятельства аварии.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
