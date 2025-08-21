Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе мужчина устроил драку, чтобы угнать автомобиль

22:28, 21 авг 2025

В Уфе 26-летний местный житель инсценировал драку, чтобы украсть Hyundai Solaris. Полиция задержала его и вернула машину владельцу. Мужчина находится под стражей.

По данным МВД, пьяный уфимец подслушал разговор. Пара из другого города приехала покупать автомобиль, но после осмотра осталась недовольна машиной. Мужчина решил «восстановить справедливость»: вместе с приятелем он спровоцировал конфликт с продавцом.

Когда началась потасовка, он сел в Hyundai и уехал. Владелец сразу обратился в полицию.

Угонщика быстро нашли. Выяснилось, что он уже находился в федеральном розыске, так как не соблюдал условия административного надзора после предыдущих нарушений. Теперь против него возбудили уголовное дело за угон.

Жителя Башкирии отправили в колонию за пьяную поездку на чужом УАЗе

Жителя Башкирии отправили в колонию за пьяную поездку на чужом УАЗе
Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ
