В Бирском районе Башкирии в ДТП с четырьмя машинами погиб водитель

22:00, 22 авг 2025

Вечером 22 августа на трассе Уфа — Янаул произошла авария, в которой погиб человек. По данным ГИБДД, на 100-м километре дороги столкнулись четыре автомобиля: грузовик «Шакман», «Шкода Октавиа», «УАЗ Патриот» и «Киа Рио».

Авария произошла из-за маневра водителя грузовика. Он пытался объехать стоявший на перекрестке УАЗ и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся со «Шкодой». От удара легковую машину выбросило в кювет, где она перевернулась.

После столкновения грузовик задел УАЗ. Тот, в свою очередь, по инерции врезался в «Киа Рио», который находился впереди.

Водитель «Шкоды» скончался на месте от травм. Другим участникам аварии медики оказали помощь.

Сейчас на месте ДТП работают инспекторы ГИБДД и экстренные службы. Они выясняют точные обстоятельства произошедшего. Действия правоохранительных органов координирует прокурор Бирского района Алмаз Абдюшев.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Бирский район происшествия в бирском районе ДТП в Бирском районе
