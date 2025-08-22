Спасатели изловили летучую мышь в туалете частного дома под Уфой

22:06, 22 авг 2025

Ночью в селе Булгаково Уфимского района летучая мышь залетела в частный дом и оказалась заперта в санузле. Хозяева вызвали спасателей.

Сотрудники Госкомитета по ЧС Башкирии приехали на вызов, аккуратно поймали животное и выпустили его на волю. Никто не пострадал.

Что делать, если в ваш дом попало дикое животное?

В ведомстве напоминают: не пытайтесь поймать его самостоятельно — это может быть опасно. Звоните в службу спасения.

