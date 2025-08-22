В Уфе будут судить двух парней за нападение на друга

22:21, 22 авг 2025

Двое молодых уфимцев предстанут перед судом за то, что избили и ограбили своего знакомого. Прокуратура Башкирии завершила расследование и передала дело в Калининский районный суд. Теперь нападавшим грозит реальный срок за разбой.

В январе 2025 года парни заранее договорились напасть на своего приятеля. Они подкараулили его у дома, распылили в лицо перцовый баллончик, избили и потребовали 80 тысяч рублей. Испугавшись, молодой человек отдал им почти всё, что было — 67 тысяч.

На допросе нападавшие частично признали вину. Их дальнейшую судьбу решит суд.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen