На трассе М5 в Башкирии в ДТП погибли два человека

Два человека погибли и двое госпитализированы после лобового столкновения на трассе М5 «Урал». Авария произошла днем 23 августа в Туймазинском районе, сообщили в региональной ГАИ.

Около 14:00 на 1323-м километре автодороги водитель Volkswagen Polo, который ехал из Уфы в сторону Самары, выехал на встречную полосу через двойную сплошную. Там он столкнулся с автомобилем Toyota Camry.

В результате столкновения 51-летний водитель Toyota и его пассажир погибли на месте. Еще два человека из обеих машин получили травмы и были доставлены в больницу.

Сейчас на месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Они выясняют точные причины, по которым водитель нарушил правила. Движение на этом участке трассы может быть затруднено.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ