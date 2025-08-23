Все новости Уфы и Башкортостана
На трассе М5 в Башкирии в ДТП погибли два человека

21:28, 23 авг 2025

Два человека погибли и двое госпитализированы после лобового столкновения на трассе М5 «Урал». Авария произошла днем 23 августа в Туймазинском районе, сообщили в региональной ГАИ.

Около 14:00 на 1323-м километре автодороги водитель Volkswagen Polo, который ехал из Уфы в сторону Самары, выехал на встречную полосу через двойную сплошную. Там он столкнулся с автомобилем Toyota Camry.

В результате столкновения 51-летний водитель Toyota и его пассажир погибли на месте. Еще два человека из обеих машин получили травмы и были доставлены в больницу.

Сейчас на месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Они выясняют точные причины, по которым водитель нарушил правила. Движение на этом участке трассы может быть затруднено.

