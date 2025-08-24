Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Нуримановском районе Башкирии турист сорвался с Красных скал

В Нуримановском районе Башкирии турист сорвался с Красных скал

21:28, 24 авг 2025

В воскресенье 19-летний молодой человек упал со скалы и получил травмы. Это произошло на популярном у туристов массиве «Красные скалы» рядом с селом Павловка. Парень отдыхал там вместе с четырьмя друзьями, но на склоне оступился и сорвался вниз.

На место происшествия прибыли спасатели республиканского Госкомитета по ЧС. Они спустились к пострадавшему с помощью альпинистского снаряжения, оказали первую помощь и передали его медикам.

Как не повторить эту ошибку

Красные скалы — красивое, но опасное место. Чтобы отдых не закончился травмами, спасатели напоминают о простых правилах:

  1. Не подходите к краю обрыва.
  2. На склонах и каменистых участках смотрите под ноги и двигайтесь осторожно.

Один неосторожный шаг может привести к падению. Берегите себя.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Житель Башкирии выжил после падения со скалы в Бурзянском районе

Читайте также:

Житель Башкирии выжил после падения со скалы в Бурзянском районе
Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Нуримановский район происшествия в нуримановском районе несчастный случай
Читайте также

Житель Башкирии выжил после падения со скалы в Бурзянском районе
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии выжил после падения со скалы в Бурзянском районе
Турист упал со скалы в горном парке Башкирии
Происшествия в Башкирии
Турист упал со скалы в горном парке Башкирии
В Уфе на улице Блюхера мужчина сорвался с висячей скалы
Происшествия в Башкирии
В Уфе на улице Блюхера мужчина сорвался с висячей скалы
В Башкирии мужчина получил травму ноги сорвавшись со скалы
Происшествия в Башкирии
В Башкирии мужчина получил травму ноги сорвавшись со скалы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен