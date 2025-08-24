В Нуримановском районе Башкирии турист сорвался с Красных скал

21:28, 24 авг 2025

В воскресенье 19-летний молодой человек упал со скалы и получил травмы. Это произошло на популярном у туристов массиве «Красные скалы» рядом с селом Павловка. Парень отдыхал там вместе с четырьмя друзьями, но на склоне оступился и сорвался вниз.

На место происшествия прибыли спасатели республиканского Госкомитета по ЧС. Они спустились к пострадавшему с помощью альпинистского снаряжения, оказали первую помощь и передали его медикам.

Как не повторить эту ошибку

Красные скалы — красивое, но опасное место. Чтобы отдых не закончился травмами, спасатели напоминают о простых правилах:

Не подходите к краю обрыва. На склонах и каменистых участках смотрите под ноги и двигайтесь осторожно.

Один неосторожный шаг может привести к падению. Берегите себя.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Житель Башкирии выжил после падения со скалы в Бурзянском районе

Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС