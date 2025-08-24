Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии подростка на мотоцикле задержали после погони с ГИБДД

В Башкирии подростка на мотоцикле задержали после погони с ГИБДД

21:32, 24 авг 2025

В Ишимбайском районе сотрудники ГИБДД задержали несовершеннолетнего водителя, который катался на мотоцикле без прав и пытался скрыться. Инспекторы остановили его в рамках профилактического рейда «Не рули, малай!».

Патрульный экипаж заметил мотоцикл с водителем и пассажиром. На требование остановиться водитель не отреагировал и попытался уехать. Проехав некоторое расстояние, он бросил мотоцикл и побежал, но инспекторы его догнали.

Как выяснилось, за рулем был подросток без водительского удостоверения. Теперь его родителям грозит ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию — на них уже составили административный материал. Мотоцикл эвакуировали на спецстоянку.

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов напомнил родителям, что покупка мототехники ребенку без прав — плохая идея. Это не только опасно для жизни, но и приводит к конкретным проблемам: технике на спецстоянке, штрафам и разбирательствам с комиссией по делам несовершеннолетних. Безопасность на дороге начинается с ответственности в семье.

Школьник без прав управлял мотоциклом в Уфе

