В Уфе спасатели залезли на шестой этаж через балкон, чтобы помочь пенсионерке

21:37, 24 авг 2025

В Уфе спасателям пришлось спускаться на балкон шестого этажа, чтобы попасть к 80-летней женщине, которая оказалась заперта в своей квартире. Пенсионерка упала и не могла подняться, заблокировав входную дверь своим телом.

Когда сотрудники Управления гражданской защиты прибыли на вызов, они поняли, что не смогут войти внутрь обычным способом. Упавшая женщина лежала прямо у порога, перегородив проход, и не могла пошевелиться от боли.

Тогда спасатели решили действовать через балкон. С помощью альпинистского снаряжения они спустились из соседней квартиры, попали внутрь и открыли дверь медикам, которые уже ждали в подъезде.

Врачи осмотрели женщину и приняли решение о госпитализации. Спасатели аккуратно вынесли пострадавшую из квартиры и передали её бригаде скорой помощи.

Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба УГЗ г. Уфы