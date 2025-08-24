Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе спасатели залезли на шестой этаж через балкон, чтобы помочь пенсионерке

В Уфе спасатели залезли на шестой этаж через балкон, чтобы помочь пенсионерке

21:37, 24 авг 2025

В Уфе спасателям пришлось спускаться на балкон шестого этажа, чтобы попасть к 80-летней женщине, которая оказалась заперта в своей квартире. Пенсионерка упала и не могла подняться, заблокировав входную дверь своим телом.

Когда сотрудники Управления гражданской защиты прибыли на вызов, они поняли, что не смогут войти внутрь обычным способом. Упавшая женщина лежала прямо у порога, перегородив проход, и не могла пошевелиться от боли.

Тогда спасатели решили действовать через балкон. С помощью альпинистского снаряжения они спустились из соседней квартиры, попали внутрь и открыли дверь медикам, которые уже ждали в подъезде.

Врачи осмотрели женщину и приняли решение о госпитализации. Спасатели аккуратно вынесли пострадавшую из квартиры и передали её бригаде скорой помощи.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Спасатели изловили летучую мышь в туалете частного дома под Уфой

Читайте также:

Спасатели изловили летучую мышь в туалете частного дома под Уфой
Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба УГЗ г. Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа спасение
Читайте также

В Нуримановском районе Башкирии турист сорвался с Красных скал
Происшествия в Башкирии
В Нуримановском районе Башкирии турист сорвался с Красных скал
В Башкирии спасли женщину, упавшую в овраг
Происшествия в Башкирии
В Башкирии спасли женщину, упавшую в овраг
В Башкирии спасателям пришлось спасать двоих детей запертых в квартире
Происшествия в Башкирии
В Башкирии спасателям пришлось спасать двоих детей запертых в квартире
В Уфе спасатели освободили запертого в квартире 6-летнего ребенка
Происшествия в Башкирии
В Уфе спасатели освободили запертого в квартире 6-летнего ребенка


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен