В Абзелиловском районе Башкирии в ДТП с пьяным водителем погиб человек

21:43, 24 авг 2025

В воскресенье утром на трассе Аскарово — Альмухаметово — Сибай произошла авария, в которой погиб водитель ВАЗ-2112. По предварительным данным ГИБДД, виновник — водитель «Шевроле Круз», который выехал на встречную полосу.

Авария случилась на 37-м километре дороги. Водитель «Шевроле» не справился с управлением и лоб в лоб столкнулся с ВАЗом. От удара водитель отечественного автомобиля скончался на месте. Пассажиров из обеих машин с травмами доставили в больницу.

Проверка показала, что водитель «Шевроле» был сильно пьян. Алкотестер зафиксировал 0,925 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Для понимания: это в три раза превышает порог, после которого наступает уголовная ответственность.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, они выясняют детали происшествия. Водителю иномарки грозит до 12 лет лишения свободы по статье о ДТП в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ