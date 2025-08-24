Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии мужчина и подросток получили ожоги

В Башкирии мужчина и подросток получили ожоги

21:49, 24 авг 2025

В Башкирии за сутки два человека пострадали от огня. В Баймакском районе ожоги получил пенсионер, в Янауле — подросток. В обоих случаях пострадавшим помогли врачи, сообщает Башинформ.

В селе Нигаматово 62-летний мужчина работал на своем тракторе и получил сильные ожоги лица, шеи и рук. Несмотря на травмы, он смог самостоятельно доехать до больницы в Баймаке.

В Янауле 14-летний подросток обжег лицо из-за неосторожной игры с огнем. Ему оказали помощь в местной районной больнице.

Сейчас дознаватель МЧС выясняет точные причины обоих происшествий.

Чтобы избежать подобных случаев, спасатели напоминают о простых правилах, которые могут спасти жизнь:

  • Следите за детьми. Не оставляйте их без присмотра рядом с огнем или спичками.
  • Не разжигайте печи горючими жидкостями. Использование бензина или керосина часто приводит к вспышке пламени и ожогам.
  • Установите пожарный извещатель. Этот маленький прибор громким сигналом предупредит об опасности, особенно ночью.
  • Держите дома огнетушитель. Он поможет справиться с небольшим возгоранием до приезда пожарных.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Нуримановском районе Башкирии турист сорвался с Красных скал

Читайте также:

В Нуримановском районе Башкирии турист сорвался с Красных скал
Автор: Семен Подгорный
Теги: Баймакский район несчастный случай Янаул
Читайте также

В Башкирии пенсионер получил ожоги, пытаясь потушить загоревшиеся дрова
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пенсионер получил ожоги, пытаясь потушить загоревшиеся дрова
Подросток и мужчина получили ожоги при работе с резаком в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Подросток и мужчина получили ожоги при работе с резаком в Башкирии
В Башкирии мужчина получил сильные ожоги на пожаре
Происшествия в Башкирии
В Башкирии мужчина получил сильные ожоги на пожаре
В Абзелиловском районе Башкирии 11-летний мальчик обжог лицо, пытаясь растопить печь в бане
Происшествия в Башкирии
В Абзелиловском районе Башкирии 11-летний мальчик обжог лицо, пытаясь растопить печь в бане


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен