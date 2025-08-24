В Башкирии мужчина и подросток получили ожоги
21:49, 24 авг 2025
В Башкирии за сутки два человека пострадали от огня. В Баймакском районе ожоги получил пенсионер, в Янауле — подросток. В обоих случаях пострадавшим помогли врачи, сообщает Башинформ.
В селе Нигаматово 62-летний мужчина работал на своем тракторе и получил сильные ожоги лица, шеи и рук. Несмотря на травмы, он смог самостоятельно доехать до больницы в Баймаке.
В Янауле 14-летний подросток обжег лицо из-за неосторожной игры с огнем. Ему оказали помощь в местной районной больнице.
Сейчас дознаватель МЧС выясняет точные причины обоих происшествий.
Чтобы избежать подобных случаев, спасатели напоминают о простых правилах, которые могут спасти жизнь:
- Следите за детьми. Не оставляйте их без присмотра рядом с огнем или спичками.
- Не разжигайте печи горючими жидкостями. Использование бензина или керосина часто приводит к вспышке пламени и ожогам.
- Установите пожарный извещатель. Этот маленький прибор громким сигналом предупредит об опасности, особенно ночью.
- Держите дома огнетушитель. Он поможет справиться с небольшим возгоранием до приезда пожарных.
