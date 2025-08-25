В Иглинском районе Башкирии в аварии погиб 44-летний водитель «семерки»

14:31, 25 авг 2025

В понедельник, 25 августа, на дороге Кальтовка-Балажи в Иглинском районе погиб водитель. Авария произошла на одиннадцатом километре трассы.

По предварительной информации ГИБДД, 44-летний мужчина за рулем ВАЗ-2107 не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги в кювет и опрокинулся.

Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте еще до приезда медиков. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают точные причины аварии.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Абзелиловском районе Башкирии в ДТП с пьяным водителем погиб человек

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ