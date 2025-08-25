Вахтовики из Башкирии и Оренбуржья не улетели домой из-за пьяного скандала в аэропорту

21:33, 25 авг 2025

Двое вахтовиков — из башкирского Салавата и оренбургского Бугуруслана — не смогли вылететь домой из Нового Уренгоя. 24 августа их сняли с рейса за сильное опьянение и нецензурную брань.

Мужчины, 41 и 50 лет, закончили двухмесячную вахту. Перед вылетом они решили отметить это в кафе аэропорта. Когда началась посадка, сотрудники авиакомпании отказались пускать их в самолёт.

В ответ вахтовики устроили скандал и начали ругаться матом. На это отреагировала транспортная полиция.

Мужчин доставили в дежурную часть. Пройти медицинское освидетельствование на алкоголь они отказались. Теперь им придётся отвечать за мелкое хулиганство: на обоих составили административные протоколы. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД по УрФО.

Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО