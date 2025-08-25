В Уфе спасли тонущего студента из Египта

22:14, 25 авг 2025

В Уфе 22-летний студент из Египта едва не утонул в реке Белой. Его спасли сотрудники Управления гражданской защиты города. Молодой человек купался с друзьями там, где это опасно и запрещено.

Студент зашел в воду, сделал несколько шагов и провалился в глубокую яму на дне. Он сразу начал захлебываться.

Спасатели вытащили его на берег уже без сознания. Они смогли откачать пострадавшего прямо на месте. Когда студент пришел в себя, его передали бригаде скорой помощи для дальнейшего осмотра.

Спасатели напоминают, что купаться в Белой можно только на специально оборудованных пляжах. Неровное дно с ямами и сильное течение делают дикие берега смертельно опасными.

Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ Уфы