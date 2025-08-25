В Башкирии ищут пропавшего подводного охотника из Магнитогорска

22:19, 25 авг 2025

В ночь на 22 августа на озере Чебаркуль в Абзелиловском районе пропал подводный охотник. Мужчина приехал из Магнитогорска вместе с двумя друзьями. Сейчас на месте работают водолазы.

По предварительной информации, трое мужчин занимались подводной охотой. В условленное время один из них не вышел из воды. Его товарищи сообщили о пропаже.

На озере развернута поисковая операция. Водолазы обследуют дно в поисках тела мужчины. Информацию о происшествии подтвердил председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Автор: Семен Подгорный