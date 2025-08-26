В Уфе школьница на арендованном самокате сбила пенсионерку

22:28, 26 авг 2025

25 августа в Уфе на улице 50-летия Октября школьница, ехавшая на прокатном электросамокате по тротуару, сбила 72-летнюю женщину. ДТП произошло после 15:00. Пострадавшую пенсионерку доставили в больницу.

После того как об аварии сообщили в СМИ, Следственный комитет начал проверку сервиса аренды самокатов. Следователи выясняют, как несовершеннолетняя получила доступ к транспортному средству и обеспечила ли компания-владелец безопасность своих услуг. Проверку ведут по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Сейчас следователи изучают все обстоятельства происшествия. Главный вопрос — несет ли ответственность прокатный сервис за то, что его самокатом управлял ребенок, и можно ли было избежать этой аварии.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Этот случай вновь поднимает вопрос безопасности сервисов кикшеринга в городе и контроля за возрастом пользователей.

