В Уфе насмерть разбился 12-летний мальчик на питбайке

22:32, 26 авг 2025

Сегодня днём в Уфе погиб 12-летний ребёнок. Около 16:00 на перекрёстке улицы Башкирской кавдивизии и бульвара Героев Труда он врезался на питбайке «Кайо» в автомобиль «Инфинити». Мальчик скончался на месте от полученных травм.

За рулём «Инфинити» находилась 29-летняя женщина. По данным ГИБДД, сейчас инспекторы выясняют все обстоятельства аварии.

Питбайк — это спортивный инвентарь, а не транспорт для поездок по городу. На нём нельзя выезжать на дороги общего пользования. Кататься разрешено только на специальных закрытых трассах или площадках.

Чтобы управлять мотоциклом или мопедом на дороге, нужны права категории «А» или «М». Их можно получить только с 16 лет после обучения в автошколе и сдачи экзамена в ГИБДД. Поездки без прав и в юном возрасте смертельно опасны.

