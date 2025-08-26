Жительница Башкирии получила ожоги, пытаясь потушить баню

22:37, 26 авг 2025

В селе Аитово Бижбулякского района 54-летняя женщина обожгла обе руки, когда пыталась самостоятельно справиться с пожаром в своей бане. От госпитализации она отказалась, сообщили в региональном МЧС.

Пожар произошел на улице Каран. Загорелась деревянная баня площадью 20 квадратных метров. Хозяйка бросилась тушить огонь до приезда пожарных и в результате получила ожоги первой и второй степени. Прибывшие на место медики оказали ей первую помощь.

Потушили огонь сотрудники МЧС совместно с добровольной пожарной командой села.

Что делать при пожаре: напоминание от МЧС

Если что-то загорелось, ваша главная задача — спасти себя и близких. Не рискуйте здоровьем, пытаясь спасти имущество.

Сразу звоните по номеру 101 или 112 и как можно скорее покиньте горящее здание и отойдите на безопасное расстояние. Доверьте тушение профессионалам.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ