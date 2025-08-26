Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Жительница Башкирии получила ожоги, пытаясь потушить баню

Жительница Башкирии получила ожоги, пытаясь потушить баню

22:37, 26 авг 2025

В селе Аитово Бижбулякского района 54-летняя женщина обожгла обе руки, когда пыталась самостоятельно справиться с пожаром в своей бане. От госпитализации она отказалась, сообщили в региональном МЧС.

Пожар произошел на улице Каран. Загорелась деревянная баня площадью 20 квадратных метров. Хозяйка бросилась тушить огонь до приезда пожарных и в результате получила ожоги первой и второй степени. Прибывшие на место медики оказали ей первую помощь.

Потушили огонь сотрудники МЧС совместно с добровольной пожарной командой села.

Что делать при пожаре: напоминание от МЧС

Если что-то загорелось, ваша главная задача — спасти себя и близких. Не рискуйте здоровьем, пытаясь спасти имущество.

Сразу звоните по номеру 101 или 112 и как можно скорее покиньте горящее здание и отойдите на безопасное расстояние. Доверьте тушение профессионалам.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии при пожаре в частном доме погиб 68-летний мужчина

Читайте также:

В Башкирии при пожаре в частном доме погиб 68-летний мужчина
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Бижбулякский район происшествия в бижбулякском районе пожар в бижбулякском районе пожар
Читайте также

Пожар в Башкирии стал причиной гибели 63-летнего мужчины
Происшествия в Башкирии
Пожар в Башкирии стал причиной гибели 63-летнего мужчины
В Башкирии 18-летний парень получил ожоги, пытаясь потушить пожар на зерноскладе
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 18-летний парень получил ожоги, пытаясь потушить пожар на зерноскладе
Житель Башкирии случайно поджег жену, пытаясь разжечь баню
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии случайно поджег жену, пытаясь разжечь баню
В Башкирии пенсионерка получила ожоги, пытаясь спасти документы
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пенсионерка получила ожоги, пытаясь спасти документы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен